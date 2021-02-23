المشير حفتر يبحث عددا من القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء

بحث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مع مدير إدارة شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب؛ جل القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء تمهيدا لحلها بشكل نهائي.

وذلك انطلاقا من اهتمام القائد العام بتلك القضايا المندرجة ضمن أولويات القيادة العامة، وحسب مكتب إعلام القيادة فقد أكد المشير حفتر لمدير إدارة شؤون الجرحى ضرورة محاسبة المتسببين في عرقلة حل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن الشهداء والجرحى كانوا أحد أسباب انتصار القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

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