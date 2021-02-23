“الوفاق”: معيتيق يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الثلاثاء، منسق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جورجيت غانيون، والوفد المرافق لها.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن معيتيق رحب بغانيون، متمنيا لها التوفيق بالمهمة المكلفة بها.

وبحسب البيان، أكد معيتيق على أهمية دور الأمم المتحدة في تنفيذ برامج الاستجابة السريعة خلال الأزمات التي تشهدها الدول، في إشارة لعودة النازحين إلى منازلهم في مناطق الاشتباكات في كل من طرابلس وسرت وبنغازي ودرنة.

بدورها أكدت “غانيون” رغبة البعثة التنسيق مع حكومة الوفاق لتنفيذ برامجها في مجال النازحين والرعاية الصحية والخدمات الإنسانية.