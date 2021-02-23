الدبيبة: أولوية الحكومة تمكين المرأة والشباب والانتخابات

أكد رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، أن دعم وتمكين الشباب والمرأة سيكون أحد أهم برامج عمل الحكومة التي تضع في عين الاعتبار أن مهمتها الرئيسية تهيئة تنفيذ الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021.

جاءت تصريحات الدبيبة خلال لقاء جمعه والمجلس الرئاسي الجديد مع ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، في طرابلس.

ووفق بيان لمكتب الدبيبة الإعلامي، فقد عبّر رئيس الحكومة عن تطلع الحكومة للاستمرار في العمل المشترك البنّاء مع الاتحاد الأوروبي والاستمرار في تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، ولعودة البعثات الدبلوماسية والشركات الأوروبية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع التي كانت تُشرف عليها.

وبشأن ملف الهجرة، أكد الدبيبة استعداد الحكومة لتنفيذ خطط وبرامج متطورة لإدارة الهجرة بشكل يُحقق المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق الإنسان ويُقلّص من العبء الذي تحمّلته الدولة الليبية التي أصبحت منطقة عبور كبيرة للمهاجرين خلال السنوات الأخيرة.

من جهتهم، رحّب ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي بمخرجات الحوار الليبي، مؤكدين دعمهم لخارطة الطريق الجديدة واستعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير كل السبل التي من شأنها أن تساهم في إنجاح خارطة الطريق واتخاذ كافة التدابير ضد من يثبت عرقلتهم للاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

وأكدوا استعداد البعثة لتطوير وتعزيز التعاون مع ليبيا في ملفات التنمية والهجرة وحماية الحدود وإنقاذ المهاجرين والمساعدات الإنسانية.

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