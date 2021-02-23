بعد رد اللجنة العسكرية.. امغيب يطالب المنفي و الدبيبة بالتوجة إلى سرت

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الثلاثاء، أنه لم يعد هنالك أي سبب يدعو إلى عقد جلسة مجلس النواب في أي مدينة أخرى لمنح الثقة للحكومة وذلك بعد رد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المعنية بالمسار العسكري والأمني الذي بين أن مدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء مجلس النواب رداً على مخاطبة المجلس بشأن جاهزية المدينة وإمكانية عقد جلسة للمجلس.

وطالب امغيب في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، ورئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، بالتوجه إلى مدينة سرت تمهيداً لانطلاق عمل السلطة التنفيذية الجديدة منها.

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