مصدر يكشف تفاصيل الجلسة التشاورية بفندق باب البحر بطرابلس بحضور نائبا عقيلة صالح

أخبار ليبيا24- خاص

كشف عضو مجلس نواب تفاصيل الجلسة التشاورية التي ستعقد في فندق باب البحر بالعاصمة الليبية طرابلس بحضور النائبان الأول والثاني للمستشار عقيلة صالح.

وقال العضو الذي رفض الكشف عن هويته لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء، ما يحدث في طرابلس هو مجرد اجتماع على طاولة مستديرة ولا توجد به رئاسة حتى، مؤكداً أن نائبا المستشار صالح بالفعل متواجدين بطرابلس.

وأضاف عضو مجلس لنواب أن وجود نائبا الرئيس لإقناع أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة سرت لمنح الثقة للحكومة التي سيقدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في الموعد المحدد في اتفاق جنيف وهو 26 فبراير الجاري.

وأوضح عضو مجلس النواب أن جلسة سرت لم يتم تحديد موعداً لها، واجتماع طرابلس هناك من يستغله إعلاميا لنشر أخبار مغلوطه ولا أساس لها من الصحة وخلق بلبلة فقط.