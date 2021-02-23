حمودة سيالة يبحث مع السفير الإيطالي دور “مجلس النواب” في منح الثقة لحكومة الدبيبة

عقد رئيس مجلس النواب الموازي حمودة سيالة، لقاء اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو.

وذكر مجلس النواب الموازي، في بيان له طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء دار حول المستجدات السياسية الليبية ودور مجلس النواب خلال هذه المرحلة في التعاطي مع مخرجات ملتقى الحوار الليبي وإمكانية التئام مجلس النواب، وعقد جلسة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب البيان، أبدى “سيالة” ترحيبه بأي مبادرة يتم بها التئام مجلس النواب، وعقد جلسة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية رغم أن التحديات أمام هذا الاستحقاق التاريخي لا تزال قائمة.

وأكد سيالة على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب بهذه المهمة، وأن تترك الخلافات جانباً وأن تكون مصلحة البلاد هي أولوية الجميع، وفق البيان.