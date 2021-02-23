الخارجية الليبية توقع مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للتسامح

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

وقع وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج مذكرة تفاهم مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس البرلمان العربي سابقاً، أحمد بن محمد الجروان بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للوزارة دون كشف مزيد من التفاصيل عن بنود مذكرة التفاهم.

وأكد الحويج خلال اللقاء الذي جرى بديوان وزارة الخارجية بمدينة بنغازي أهمية توقيع هذا التفاهم للتنسيق والتعاون والشراكة بين الوزارة والمجلس، وذلك من أجل ترسيخ قيم التسامح والسلام والمصالحة الوطنية وثقافة حقوق الانسان والديمقراطية ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومواجهة الهجرة غير النظامية، وتأهيل ضحايا الحروب والنزاعات، والمساهمة في دعم وتطوير البحث العلمي.

وأكد الجروان تقديره للحكومة الليبية ووزير الخارجية لمجهوداته المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا كما تحدث على تقدير واحترام أعضاء المجلس العالمي للتسامح والسلام للشعب الليبي وتطلعهم إلى تقديم المساندة والاحتياجات الهامة التي تعمل على ترسيخ قيم وثقافة التسامح والسلام والمصالحة وذلك لأهمية دولة ليبيا ودورها المهم للمنطقة العربية والإقليمية والدولية.

ويعد المجلس العالمي للتسامح والسلام أحد أهم المنابر الدولية لنشر قيم التسامح والسلام، والذي يضم في عضويته 85 دولة شريكة فيه تسعى كلها إلى تقديم يد العون والمساعدة لليبيا.