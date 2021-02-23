أمريكا تمنح صنع الله وسام «بطل مكافحة الفساد»

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، منح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين وسام بطل مكافحة الفساد للرئيسمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن السفير ريتشارد نورلاند اتصل، اليوم الثلاثاء، تواصل مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لمنحه وسام بطل مكافحة الفساد، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين.

وأضافت في بيان، أن السفير قدم الوسام «افتراضيًا» إلى صنع الله خلال المكالمة، ووعد بتسليمه لرئيس مجلس الإدارة في أول فرصة تجمعه به شخصيًا.