على خلفية حادث باشاغا.. دبلوماسية بريطانية: ندين أي أعمال تهدد استقرار ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

أعربت نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا فلير ويلسون عن إدانة بلادها لأي أعمال تهدد أمن واستقرار ليبيا وذلك على خلفية الحادث الأمني الذي تعرض له وزير الداخلية فتحي باشاغا.

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وقالت ويلسون في تغريدة للسفارة البريطانية لدى ليبيا إنها أعربت خلال حديثها مع باشاغا عن تعاطفها معه ومع فريقه بعد الحادث الأمني الذي وقع يوم الأحد مضيفة “تدين المملكة المتحدة بشدة أي أعمال تهدد استقرار وأمن ليبيا والعملية السياسية ككل”.