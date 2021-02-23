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الغنوشي: تونس لم تبذل جهدا للمساهمة في حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، أن تونس لم تبذل جهدا كبيرا للمساهمة في حل الأزمة الليبية برغم أنه كان من المفترض أن تكون بلاده الساحة التي تدار فيها مساعي حل الأزمة.

وقال راشد الغنوشي، في تصريحات صحفية، إن تونس كان حضورها ضئيل في الأزمة الليبية رغم أنها أهم قضية يمكن أن تؤثر في البلاد.

وأوضح الغنوشي أن 50% من مشاكل تونس يمكن أن تحل في ليبيا، مبينا أنه يكفي أن يتحول نصف مليون تونسي للعمل في ليبيا ستنتهي مشاكل البطالة في البلاد فضلا عن الأسواق التي ستفتح أمام البضائع الزراعية والصناعية.

وشدد الغنوشي على أن تونس لم تبذل جهدا كبيرا للمساهمة في حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي أكد أنها الفرصة الأخيرة للتونس للمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وبين الغنوشي أن مثلث تونس ليبيا والجزائر ينبغي أن يكون منطلقا لإنعاش حلم المغرب العربي.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • غير امسك ضريطك ما انريدوا منك بخور او غير فكنا من ضريطك مانا بحاجه لبخور فماذا سيآتي من وراء تونس وهي يتزعم فيها أخوان الشياطين المشهد غير تصدير الارهابيين بالله لو نحكم ليبيا سنجعل من ليس له أي مؤهل من الأخوه العرب لا يتحصل علي تآشيره دخول لليبيا ولمنع التسلل عبر الحدود نصدر قرار يمنع تشغيل دول الجوار بأجر او بدونه وستكون هناك مخالفه لكل ليبي شغل عامل متسلل عبر الحدود ولابد من قوانين مشدده لمنع التسلل واذا هو طبيب سيعالج الليبيين يسمح له بالعمل واذا صيدلي سيصرف العلاج لليبيين يسمح له أنا شركات البناء والتشييد كوريين ويابانيين وسامنع منعا باتا تواجد العرب والافارقه في الشوارع في شوارع ليبيا يناموا تحت زينقو ويقضوا حاجتهم في الشارع ممنوع هذه المظاهر ممنوع علي الاجنبي عربي او افريقي فرش بضاعه علي الطرقات وبيع خربش واي ليبي يشغل شخص أجنبي يدفع عليه لخزينة الليبيين ضريبه كونه هو المستفيد والعامل امتاعك يشارك الليبيين في الطريق وفي المستشفيات ويستهلك كهرباء يستعمل في الطريق بسياره قربجه ملوثه للبيئه لا بأس انت المستفيد من عاملك الذي شغلته وباقي مصاريفه علي كاهل خزينة الليبيين

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  • ابعد ياشيطان عن تونس وكل مشاكلها تحل فكيف ستصدر تونس الى ليبيا فى ظل احتكار تركى ياميبون من خليفة المفلسين باتفاقيات مع السراج فى موانئ غرب ليبيا ومن سيقبل ارسال اخوان تونس الى ليبيا تحت ستار العمالة فهم عملاء لقطر وتركيا وخونة بطبعهم لا مكان لهم حلوا مشاكلم بعيد عن ليبيا ابعثهم لتركيا يشتغلوا فى الدعارة عند سيدك المعتوه الذى كنت تبارك له احتلال الوطية يابن الوطية

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