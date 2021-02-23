الغنوشي: تونس لم تبذل جهدا للمساهمة في حل الأزمة الليبية

أكد رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، أن تونس لم تبذل جهدا كبيرا للمساهمة في حل الأزمة الليبية برغم أنه كان من المفترض أن تكون بلاده الساحة التي تدار فيها مساعي حل الأزمة.

وقال راشد الغنوشي، في تصريحات صحفية، إن تونس كان حضورها ضئيل في الأزمة الليبية رغم أنها أهم قضية يمكن أن تؤثر في البلاد.

وأوضح الغنوشي أن 50% من مشاكل تونس يمكن أن تحل في ليبيا، مبينا أنه يكفي أن يتحول نصف مليون تونسي للعمل في ليبيا ستنتهي مشاكل البطالة في البلاد فضلا عن الأسواق التي ستفتح أمام البضائع الزراعية والصناعية.

وشدد الغنوشي على أن تونس لم تبذل جهدا كبيرا للمساهمة في حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي أكد أنها الفرصة الأخيرة للتونس للمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وبين الغنوشي أن مثلث تونس ليبيا والجزائر ينبغي أن يكون منطلقا لإنعاش حلم المغرب العربي.

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