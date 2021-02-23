جامعة سرت تناقش آخر استعداداتها لاحتضنان البلدية جلسات مجلس النواب

بحثت جامعة سرت، آخر استعداداتها لاحتضنان البلدية جلسات مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وبحسب مسؤول الإعلام ببلدية سرت، عقد اليوم اجتماعا موسع ضم رئيس جامعة سرت أ.د أحمد المحجوب، وبحضور وكيل الجامعة أ.د. عبد السلام أبوخشم، والكاتب العام للجامعة عبد السلام القمودي، ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالجامعة د. محمود الإميل.

كما ضم الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب برئاسة أ. على الشامي.

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وأوضح مسؤول الإعلام بالبلدية، أن الاجتماع تناول بحث الترتيبات والاستعدادات لاحتضنان مدينة سرت جلسات مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وكذلك مشاركة الجامعة فى التجهيزات فيما يتعلق بجزء الإقامة والضيافة.

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