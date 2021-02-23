صدق أو لا تصدق.. مصطفي صنع الله « بطل» مكافحة الفساد في ليبيا

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، الثلاثاء، إن السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، قدم افتراضيا خلال مكالمة مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وسام بطل مكافحة الفساد الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين.

وأضافت السفارة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن نورلاند وعد صنع الله بتسليمه الوسام في أول فرصة تجمعه به شخصيا.

ويرى المراقبون أن نورلاند تجاهل فساد صنع الله الذى اقرته الهيئات الرقابية في ليبيا وجعل منه بطل في مكافحة الفساد.

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