أعضاء بالملتقى يدعون لاعتماد مجلس الأمن مخرجات الحوار

أصدر أعضاء ملتقى الحوار السياسي عن برقة بياناً، دعوا فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيش” إلى حثّ مجلس الأمن الدولي لاعتماد مخرجات ملتقى الحوار التي انتهت إليها اجتماعات تونس وجنيف؛ لقطع الطريق أمام محاولات إجهاض قرارات الملتقى التي ستقود إلى انتخابات نهاية العام الجاري.

وطالب أعضاء الحوار الذين عقدوا اجتماعاً اليوم عبر تطبيق زوم، أعضاء مجلس النواب إلى الالتئام على وجه السرعة في جلسة قانونية مكتملة النصاب لإتمام الاستحقاقات المطلوبة للمرحلة القادمة، وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي.

وأوصى الأعضاء رئيس الحكومة الجديدة بمراعاة التوزيع العادل للوزارات والوظائف التنفيذية على الأقاليم الثلاثة، وأن يكون معيار تولي المناصب الكفاءة والخبرة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة.

ودعا البيان اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بضرورة التوجه نحو قاعدة دستورية للانتخابات القادمة، تضمن حق كل الليبيين في اختيار رئيسهم القادم عبر الانتخابات الرئاسية المباشرة، دون وصاية من أحد، داعين أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة والاكتفاء بدورهم المحايد في منح الثقة.

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