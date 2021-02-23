سرت.. تجهيزات على قدم وساق لجلسة النواب (فيديو)

تجري التجهيزات على قدم وساق في القاعة المخصصة لاجتماع جلسة النواب بمدينة سرت، بهدف اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة.

وتابعت كاميرا “218”، اليوم الاثنين، عمليات تجهيز القاعة التي تقع في مجمع واقادوقو، بإشراف اللجنة المُشكّلة من رئيس ديوان مجلس النواب محمد المصري، برئاسة علي الشامي الذي أفاد بأن عمليات الصيانة والتجهيز مستمرة خلال هذه الأيام، وأن الجلسة المرتقبة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من التجهيز.

ودعا رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، السبت، إلى تخصيص جدول أعمال جلسة سرت لقضية منح الثقة للحكومة، وتأجيل جميع المواضيع الخلافية ومنها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس إلى جلسات قادمة.

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