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سرت.. تجهيزات على قدم وساق لجلسة النواب (فيديو)

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجري التجهيزات على قدم وساق في القاعة المخصصة لاجتماع جلسة النواب بمدينة سرت، بهدف اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة.

وتابعت كاميرا “218”، اليوم الاثنين، عمليات تجهيز القاعة التي تقع في مجمع واقادوقو، بإشراف اللجنة المُشكّلة من رئيس ديوان مجلس النواب محمد المصري، برئاسة علي الشامي الذي أفاد بأن عمليات الصيانة والتجهيز مستمرة خلال هذه الأيام، وأن الجلسة المرتقبة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من التجهيز.

ودعا رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، السبت، إلى تخصيص جدول أعمال جلسة سرت لقضية منح الثقة للحكومة، وتأجيل جميع المواضيع الخلافية ومنها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس إلى جلسات قادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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