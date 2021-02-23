عبدالسلام نصية: ليبيا أكبر من مجلسي النواب والدولة ولجنة الـ«75»

أكد عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب، على ضرورة منح مجلس النواب الثقة لجميع قطاعات الدولة لضمان استقرار الدولة وتجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح.

وقال «نصية»، في تصريحات متلفزة، أنه لا بد من بذل الجهود لأبعد الحدود لأن تمنح الثقة من مجلس النواب وهو الأفضل لكل الليبيين والحكومة الجديدة والقضاء والاستقرار والتوافق وسلامة أراضي البلاد وتوحيد المؤسسات.

وأضاف أننا يمكن أن نطلب المساعدة لمجلس النواب من بعثة الأمم المتحدة وكل الخيرين الليبيين وغيرهم وكل من يستطيع المساعدة في قضية أن يمنح المجلس الثقة لكل المؤسسات.

وتابع، أما محاولات الابتزاز وعرقلة التئام مجلس النواب فأقول ليبيا أكبر من مجلس النواب والدولة ولجنة ال75 وأكبر من الجميع، مشددا على أن الأفضل لليبيا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا أن تمنح الثقة من النواب.

وأوضح أن هناك 140 برلمانيا موجودون في طرابلس وهو أمر لابد أن نستفيد منه، حيث أنه كنا في الماضي نتمنى أن يصل عددنا في الجلسة 50 عضوا.

اختتم بقوله: «إنه لابد أن يضغط المجتمع المدني والقبائل والمدن وكل الليبيين على تذليل كل الصعاب لأن يكون دوره خلال الفترة المقبلة منح الثقة للمؤسسات والشخصيات وفي أي بقعة من ليبيا».