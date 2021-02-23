جهاز الإسعاف ببني وليد يطالب وزارة الصحة بتوفير سيارات حديثة وزيادة رواتب العاملين

طالب رئيس فرع جهاز الإسعاف والطوارئ ببلدية بني وليد، رمضان سعيد، وزارة الصحة بتوفير سيارات إسعاف حديثة ومجهزة للفرع والعمل على حلحلة الأمور المالية المتعلقة بموظفيه والمتمثلة في التأمين الصحي وزيادة مرتبات العاملين بالفرع وصرف العلاوات والمستحقات المالية.

وأكد سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن فرع الجهاز يعاني من نقص في الإمكانيات وقطع الغيار والمعدات بشكل عام، خاصة أنه يعمل في مناطق لا تتوفر فيها خدمات الرعاية الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ.

وقال سعيد إن فرع جهاز الإسعاف والطوارئ ببني وليد يغطي كافة المناطق بالبلدية حيث يقوم بنقل الحالات المرضية إلى عدة مدن منها مصراتة وزليتن وطرابلس بالرغم من النقص الذي يعانيه الجهاز وخاصة سيارات الإسعاف المجهزة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا