أعضاء ملتقى الحوار السياسي عن برقة يطالبون مجلس الأمن باعتماد مخرجاته

دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عن إقليم برقة في بيان أصدروه بعد اجتماعهم في بنغازي، دعوا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، إلى حث مجلس الأمن الدولي على اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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