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أعضاء ملتقى الحوار السياسي عن برقة يطالبون مجلس الأمن باعتماد مخرجاته

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عن إقليم برقة في بيان أصدروه بعد اجتماعهم في بنغازي، دعوا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، إلى حث مجلس الأمن الدولي على اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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