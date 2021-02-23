دغيم: حادثة باشاغا تؤكد استحالة استقبال طرابلس للسلطة الجديدة

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن الحادثة التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا باختلاف رواياتها، جاءت لتؤكد أن حكومة الوفاق غير المعتمدة بكل وزرائها فشلت في الحد من فوضى السلاح في طرابلس، وفي تجاوز سلطة الميليشيات.

وأوضح دغيم، في تصريح صحفي رصدته ليبيا 24، أن الواقعة أبرزت كذلك استحالة استقبال طرابلس للسلطة الجديدة بوضعها الأمني الحالي، وباتت مدينة سرت مقترحة كمقر للحكومة .

وشدد على أن تفكيك الميليشيات المسلحة وتجفيفها وكسر شوكتها هو الحل الأمثل لتفادي أي اضطرابات أمنية مستقبلية، مشيرا إلى أن هذه التطورات الميدانية قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي والأمني في ليبيا .

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