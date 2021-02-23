«المشري» «الحافي» و«السايح» يبحثون الاستعدادات للاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات

بحث رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري الاستعدادات الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات، وذلك في لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع عقد بمقر المجلس الأعلى للقضاء بناءً على دعوة وجّهها خالد المشري «لغرض الوقوف على الاستعدادات المتعلقة بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات القادمة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع يأتي «في إطار جهود المجلس الأعلى للدولة وحرصه على إجراء الاستحقاق الدستوري المُنجز من قِبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة في موعدها المحدّد على أسس قانونية سليمة ومتينة».