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«المشري» «الحافي» و«السايح» يبحثون الاستعدادات للاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري الاستعدادات الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات، وذلك في لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع عقد بمقر المجلس الأعلى للقضاء بناءً على دعوة وجّهها خالد المشري «لغرض الوقوف على الاستعدادات المتعلقة بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات القادمة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع يأتي «في إطار جهود المجلس الأعلى للدولة وحرصه على إجراء الاستحقاق الدستوري المُنجز من قِبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة في موعدها المحدّد على أسس قانونية سليمة ومتينة».

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • شين دخل الحشرى بالانتخابات فاذا وجد الماء بطل التيمم وبعد تفعيل البرلمان المنتخب من الشعب يكون هو صاحب الحق فى اصدار القوانين ومنح الحكومة الثقة ومراقبة عملها اما مجلس اادولة الخرفانى فليس له اى وجود فى الاعلان الدستور وبالتالى لاشرعية له وحتى اتفاق الصخي انتهى ياغبى وبالتالى ستصبح عاطل عن العمل اذهب الى خليفتك اردوغان يشوف لك مكان فى السلطنة العثمانية مع تنابلة السلطان من مجلس الخوان فلم يعد له مكان

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  • عيب ياحافى انت تجلس مع هذا الحشرى فهو ومجلسه لا محل لهم من الاعراب فى الاعلان الدستورى وحتى عمله الغير شرعى انتهى مع نهاية اتفاق الصخيرات احترموا الاعلان الدستورى باحافى ولاتجافى الحقيقة وهى ان خايب المشرى لا شرعية له فالشرعية لمجلس النواب المنتخب ومن يمنحونه الثقة فقط ومافيمة دستور جدبد وانتم تدوسوا باقدامكم الاعلان الدستورى كما يدوس الدواعش على العلم الليبى انها خيانة عظمى

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