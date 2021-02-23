أعضاء بملتقي الحوار يطالبون مجلس الأمن باعتماد مخرجات تونس وجنيف

دعا أعضاء ملتقي الحوار السياسي عن إقليم برقة المجتمعون في بنغازي، بالحضور المباشر والافتراضي عبر الزووم، الثلاثاء، المبعوث الأممي لدي ليبيا، يان كوبيش، إلي حث مجلس الأمن علي وجه السرعة لاعتماد مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي التي انتهت إليها اجتماعات تونس وجنيف لقطع الطريق أمام محاولات إجهاض قرارات الملتقى التى ستقود الي انتخابات 24 ديسمبر 2021.

وأهاب أعضاء ملتقي الحوار السياسي عن إقليم برقة المجتمعون في بنغازي في بيان لهم، أعضاء مجلس النواب الالتئام علي وجه السرعة فى جلسة قانونية مكتملة النصاب لاتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة القادمة وأن يكونوا في مستوي تطلعات الشعب الليبي.

وطالب البيان رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، بأن يراعي التوزيع العادل للوزارات والوظائف التنفيذيه علي الأقاليم الثلاثة والأخذ في الاعتبار أهمية هذه الوزارات وتأثيرها علي الأقاليم الواقعة في نطاقه والحرص علي أن يكون معيار تولى هذه الوزارات الكفاءة والخبرة و النزاهة وألا تطغي عليها المحاصصة المجردة .

وناشد البيان الجميع بضرورة مراعاة تكافؤ الفرص والابتعاد عن تضارب المصالح بين السلطات الثلاثة واتاحة الفرصة للتنافس الشريف بأن يتقدم لشغل المناصب الوزارية والسيادية أشخاص متعددون تتم المفاضلة بينهم لاختيار الشخص المناسب .

وطالب البيان اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بضرورة التوجه نحو قاعدة دستورية للانتخابات القادمة تضمن حق كل الليبيين في اختيار رئيسهم القادم عبر الانتخابات الرئاسيه المباشره دون وصاية من أحد .

ودعا البيان أعضاء مجلس النواب وما يسمي بمجلس الدولة إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة والاكتفاء بدورهم المحايد في منح الثقة وأن يتيحوا الفرصة لغيرهم من الكفاءات المختصة للمساهمة في مرحلة بناء الدولة .

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