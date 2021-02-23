حزمة برامج تدريبية تستهدف شباب المنطقة الجنوبية

أعلن وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطن، المهدي الأمين، من مدينة سبها، عن انطلاق “حزمة البرامج التدريبية” تستهدف الشباب من 16 بلدية في المنطقة الجنوبية.

وتشرف الوزارة على البرامج التي ستنفذ في قاعات وورش مركز الشرارة للتدريب، لاكتساب مهارات حرفية في 32 مهنة، إضافة للتدريب الوظيفي لموظفي القطاعات في البلديات.

وقال الأمين، لـ”218″، إن برامج التدريب ستقام بشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط لتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل وخلق فرص عمل للمستهدفين بالتدريب.

وتم تكريم عدد من عمداء ومسؤولي البلديات على تعاونهم من أجل إنجاح وتهيئة فرص نجاح تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة والمستهدفة لتلك البلديات.

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