أعضاء الحوار عن الشرق : يجب التوجه للانتخابات في موعدها وفق قاعدة دستورية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى أعضاء ملتقى الحوار السياسي، عن المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، بالحضور المباشر والافتراضي عبر “زووم”، لمناقشة المسارات التي تجري الآن، لتنفيذ خارطة الطريق، وعلى رأسها تشكيل السلطة التنفيذية، والمسار الدستوري الذي تتولاه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

ودعا المجتمعون في بيان لهم، في ختام لقائهم، المبعوث الأممي الجديد، يان كوبيش، إلى حث مجلس الأمن، على اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي، التي انتهت إليها اجتماعات تونس وجنيف، لقطع الطريق أمام محاولات إجهاض قرارات الملتقى التى ستقود إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وناشدوا أعضاء مجلس النواب، ضرورة الالتئام علي وجه السرعة، في جلسة قانونية، مكتملة النصاب، لإتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة القادمة، وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي، موصين رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، بمراعاة التوزيع العادل للوزارات والوظائف التنفيذية علي الأقاليم الثلاثة، والأخذ في الاعتبار أهمية هذه الوزارات وتأثيرها على الإقليم الواقعة في نطاقه، وكذلك الحرص على أن يكون معيار تولي هذه الوزارات، الكفاءة والخبرة والنزاهة، وألا تطغى عليها المحاصصة المجردة.

وفي ذات السياق، طالبوا بضرورة مراعاة تكافؤ الفرص، والابتعاد عن تضارب المصالح بين السلطات الثلاثة، وإتاحة الفرصة للتنافس الشريف بأن يتقدم لشغل المناصب الوزارية والسيادية، أشخاص متعددون تتم المفاضلة بينهم لاختيار الشخص المناسب.

كما أوصوا أيضًا اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي، بضرورة التوجه نحو قاعدة دستورية للانتخابات القادمة تضمن حق كل الليبين في اختيار رئيسهم القادم عبر الانتخابات الرئاسية المباشرة دون وصاية من أحد.

وفي ختام بيانهم، دعوا أعضاء مجلسي “النواب والدولة”، إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة والاكتفاء بدورهم المحايد في منح الثقة، وأن يتيحوا الفرصة لغيرهم من الكفاءات المختصة للمساهمة في مرحلة بناء الدولة.