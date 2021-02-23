تنتوش يعود مجددا للواجهة.. صديق “الكبير” المرشح الأبرز لوزارة الاقتصاد

كشف مصدر مقرب من لجنة الترشيحات بالحكومة الجديدة لـ ” الساعة 24 ” رفض الإفصاح عن هويته لدواعٍ خاصة، عن أن النائب عمر تنتوش عن العزيزية ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، بات الأقرب إلى الحصول على حقيبة وزارة الاقتصاد في الحكومة المنتظر الإعلان عن تشكيلتها خلال اليومين القادمين.

وأكد المصدر نفسه، أن النائب ” تنتوش ” تحصل على تزكيات من بعض اعضاء مجلسي النواب والدولة في ورشفانة بحثا عن مصالحهم وتقوية لمجموعتهم للحصول على امتيازات خاصة .

ويعد ” تنتوش ” من أعضاء مجلس النواب الذي وقف ودعم محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من منصبه ” الصديق الكبير ” ، واعترض على قتلاه من المصرف المركزي، وأحد الأعضاء الذين ساهموا في استمرار الكبير بعمله طيلة السنوات الماضية.