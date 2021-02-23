أعضاء ملتقى الحوار السياسي عن برقة يدعون «النواب» إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة

عقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عن أقليم برقة اليوم الثلاثاء اجتماعا في بنغازي بالحضور المباشر والافتراضي، لمناقشة المسارات التي تجري الآن لتنفيذ خارطة الطريق وعليدى رأسها تشكيل السلطة التنفيذية والمسار الدستوري الذي تتولاه اللجنة القانونية المنبثقة.

ودعا الملتقى يان كوبيتش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى حث مجلس الأمن على وجه السرعة لاعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي انتهت إليها اجتماعات تونس وجنيف وذلك لقطع الطريق أمام محاولات إجهاض قرارات الملتقى التى ستقود إلى انتخابات 24/ديسمبر/2021.

وأهاب الملتقى بأعضاء مجلس النواب الالتئام على وجه السرعة فى جلسة قانونية مكتملة النصاب لإتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة القادمة وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي.

وأوصى رئيس الحكومة بأن يراعي التوزيع العادل للوزارات والوظائف التنفيذيه علي الأقاليم الثلاثة والأخذ في الاعتبار اهمية هذه الوزارات وتأثيرها علي الإقليم الواقعة في نطاقه وكذلك الحرص علي ان يكون معيار تولى هذه الوزارات الكفاءة والخبرة و النزاهة والا تطغي عليها المحاصصة المجردة.

وناشد الجميع بضرورة مراعاة تكافؤ الفرص والابتعاد عن تضارب المصالح بين السلطات الثلاثة واتاحة الفرصة للتنافس الشريف بأن يتقدم لشغل المناصب الوزارية والسيادية اشخاص متعددون تتم المفاضلة بينهم لاختيار الشخصي المناسب .

كما أوصى اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بضرورة التوجه نحو قاعدة دستورية للانتخابات القادمة تضمن حق كل الليبين في اختيار رئيسهم القادم عبر الانتخابات الرئاسيه المباشره دون وصاية من أحد .

واختتموا بدعوة أعضاء مجلس النواب والدولة إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة والاكتفاء بدورهم المحايد في منح الثقة وان يتيحوا الفرصة لغيرهم من الكفاءات المختصة للمساهمة في مرحلة بناء الدولة.