العريبي: اكتشفنا أن المرحلة الثانية من تشغيل مركز بنغازي الطبي لم تنجز

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 February, 2021

كشفت مدير عام مركز بنغازي الطبي د فتحية العريبي عن أن المرحلة الثانية من التعاقد مع الشركة الفرنسية لتشغيل المركز لم تنجز على أرض الواقع ولكن الشركة الفرنسية أخذت جميع مستحقاتها بأوراق قانونية مثبتة وبحسب المكتب الاعلامي للمركز قالت العريبي خلال الاجتماع الأول للجنة العلمية والذي عقد أمس الاثنين أنه وخلال دراسة العقود اكتشف أن عقد المرحلة الثانية يُلزم الطرف الأول وهو الدولة الليبية بالتعاقد مع نفس الشركة في المرحلة الثالثة ، وبناءاً على ذلك طلب من اللجنة العلمية تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الوضع الفعلي للأجهزة حيث توجد أجهزة متطورة لم يتم تشغليها بعد ، وهي أجهزة الطب النووي والمعمل الساخن ومعمل الأنسجة ومعمل التحاليل ، وأن الهدف من تشكيل اللجنة الفنية دراسة الوضع الفعلي للأجهزة وأنه قد تم وضع تصور في حالة تفعيل المرحلة الثالثة يكون وضع المركز الطبي على أكمل وجه

ونشر المكتب الاعلامي للمركز الطبي تفاصيل ما تناوله الاجتماع حيث تناول البند الثاني من الاجتماع استعراض الاتفاقية الليبية الفرنسية الخاصة بتشغيل بالمركز الطبي منذ تأسيسه حيث تولت الشركة الفرنسية للتشغيل والصيانة باتفاقية بين الدولتين كان المركز الطبي هو المستخدم النهائي ، وكانت المرحلة الأولى قد استلمتها بالكامل الشركة الفرنسية ، والمرحلة الثانية لم تُنجز على أرض الواقع