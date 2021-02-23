‏‎ابن المعتصم القذافي يظهر في مالطا.. وورثة بـ90 مليون يورو تحت المجهر

علمت 218 من مصدر خاص أن الراحل المعتصم القذافي لديه طفل من عارضة الأزياء الهولندية “ليزا فان جوينجا” وُلد في الرابع من فبراير 2012، أي بعد مرور أشهر قليلة من وفاة والده.
وبحسب المصدر، يخوض محامي عائلة القذافي “شاريلوس أوكونوموبولوس” معركة قضائية في مالطا للإفراج عن 90 مليون يورو مجمدة بحساب المعتصم القذافي في بنك فاليتا، بسبب شبهات تحوم حول مصدر هذه الأموال وأن تكون ملكاً للدولة الليبية.
وكشف المحامي خلال آخر جلسات المحكمة عن وثائق صادرة عن محكمة هولندية لإثبات زواج المعتصم القذافي، الذي أثمر طفلاً يبلغ من العمر 10 أعوام، وفقاً لما ذكره المصدر.
ويحاول المحامي منذ عام 2015، أي منذ نحو 6 سنوات، الحصول على قرار قضائي للإفراج عن الأموال وذهابها إلى ورثة المعتصم القذافي، وهم ابنه ووالدته صفية فركاش، التي قررت التخلي عن حصتها لصالح حفيدها، بحسب ما حصلت عليه 218 من معلومات.
وفي إطار استمرار المعركة القضائية التي تخوضها عائلة القذافي للاستحواذ على المبلغ المحتجز في المصرف المالطي، ستستكمل 218 نشر باقي تفاصيل القصة في وقت لاحق، الليلة.
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