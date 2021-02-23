‏‎ابن المعتصم القذافي يظهر في مالطا.. وورثة بـ90 مليون يورو تحت المجهر

علمت 218 من مصدر خاص أن الراحل المعتصم القذافي لديه طفل من عارضة الأزياء الهولندية “ليزا فان جوينجا” وُلد في الرابع من فبراير 2012، أي بعد مرور أشهر قليلة من وفاة والده.

وبحسب المصدر، يخوض محامي عائلة القذافي “شاريلوس أوكونوموبولوس” معركة قضائية في مالطا للإفراج عن 90 مليون يورو مجمدة بحساب المعتصم القذافي في بنك فاليتا، بسبب شبهات تحوم حول مصدر هذه الأموال وأن تكون ملكاً للدولة الليبية.

وكشف المحامي خلال آخر جلسات المحكمة عن وثائق صادرة عن محكمة هولندية لإثبات زواج المعتصم القذافي، الذي أثمر طفلاً يبلغ من العمر 10 أعوام، وفقاً لما ذكره المصدر.

ويحاول المحامي منذ عام 2015، أي منذ نحو 6 سنوات، الحصول على قرار قضائي للإفراج عن الأموال وذهابها إلى ورثة المعتصم القذافي، وهم ابنه ووالدته صفية فركاش، التي قررت التخلي عن حصتها لصالح حفيدها، بحسب ما حصلت عليه 218 من معلومات.

وفي إطار استمرار المعركة القضائية التي تخوضها عائلة القذافي للاستحواذ على المبلغ المحتجز في المصرف المالطي، ستستكمل 218 نشر باقي تفاصيل القصة في وقت لاحق، الليلة.‎

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