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عاجل// الدبيبة: لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة وعدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن لديه خيارين في عملية اختيار شكل الحكومة، مضيفا أن عدم توافق النواب قد يدفعه لاعتماد الخيار الثاني.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • نجاح الحكومه يتوقف على عبارة الشعب اولا فى وتقدبم الخدمات وليس تفضيل مواطنبن على مواطنين ساد من الهراء السابق الذى ضيع العباد والبلاد ولكم كل الاحترام والتقدير ونبارك خطواتكم الى العلا التقدم

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