عاجل// الدبيبة: لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة وعدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني

قال رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن لديه خيارين في عملية اختيار شكل الحكومة، مضيفا أن عدم توافق النواب قد يدفعه لاعتماد الخيار الثاني.

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