زياد دغيم: «ملتقى الحوار» جاهز لمنح الحكومة الثقة في حالة عدم التئام البرلمان أو استمرار الابتزاز الرخيص

قال زياد دغيم عضو مجلس النواب وملتقي الحوار السياسي:” في الوقت الذي نرحب فيه ببعض المبادئ التي يعمل عليها المهندس عبدالحميد الدبيبة في تشكيل حكومته مثل كسر حاجز الاحتكار الحقائب الوزارية للأقليم والمدينة ووصلت إلى القبيلة، وأيضا بفك الاشتباك بين الشرق والغرب بمنح فزان دور هام في وزارتي الدفاع والداخلية”.

وأضاف زياد دغيم، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء”:” إنه يرفض تجاوز التشاور مع ملتقي الحوار السياسي أو ما يشاع عن ابتزاز يتعرض له من قبل كتل البرلمان وصولا أو توزير السادة النواب فما ينطبق على أعضاء الملتقي من شروط يجب أن ينطبق علي النواب أيضا”.

وتابع:” على الجميع أن يتذكر أن الملتقى جاهز لمنح الثقة في حالة عدم التئام البرلمان أو استمرار الابتزاز الرخيص الذي سينتج حكومة هزيلة “.

واستطرد:” أنصح كل الدوائر باتباع دائرة بنغازي الرائدة دائما وذلك في تقديم عشرات المرشحين والخيارات وترك الرئيس المكلف أن يختار الأكفأ والمناسب للمرحلة”.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن عملية اختيار الحكومة الجديدة لدينا فيها خياران، قد يجعلنا عدم توافق مجلس النواب إلى الدفع بالخيار الثاني.

وبحسب تغريدة لـ”الدبيبة” على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، قال خلالها: “لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة و عدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني”.

وكان قد أعلن مجلس النواب تأكيد اللجنة العسكرية “5+5” على جاهزية سرت لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن أن المجلس تلقى رداً رسمياً من لجنة “5+5” العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بالخصوص.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح خاطب اللجنة العسكرية المشتركة بشأن تحديد مدى جاهزية مدينة سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

ومن جانب أخر كان قد عقد المجلس الرئاسي الليبي المنتخب، الثلاثاء بمدينة طرابلس اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي عن المنطقة الشرقية.

وناقش الاجتماع الذي رأسه رئيس المجلس الدكتور محمد المنفي، وبحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، آلية تشكيل واعتماد الحكومة قبل عرضها على مجلس النواب في الجلسة التي ستعقد في الأيام القادمة حتى تباشر أعمالها.