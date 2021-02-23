التكبالي: مليشيات باشاغا «فبركت» حادث الاغتيال لفرضه وزيراً للداخلية

وصف عضو مجلس النواب علي التكبالي، حادثة محاولة اغتيال وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بأنها “فبركة”، معتبرا أنها نوع من الابتزاز أو التهديد الذي افتعلته الميليشيات الموالية له للخروج إلى الميدان وفرض باشاغا وزيرا للداخلية في الحكومة القادمة.

وأبدى التكبالي، في تصريح صحفي رصدته ليبيا 24، تفاؤلا ضئيلا يكاد يكون منعدما، تجاه قدرة السلطة الجديدة على حل مشاكل البلاد وتنفيذ خارطة الطريق التي انتخبت من أجلها، بوجود ميليشيات مسلّحة تتحكم في المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية، موضحا أن استمرار الميليشيات المسلحة في مواقعها سيعيق كثيرا تنفيذ سلطة القانون تحت مظلة أي حكومة.

وأشار التكبالي إلى أن حل مشكلة ليبيا يتمثل بالأساس في تفكيك هذه المجموعات الخارجة عن القانون ونزع سلاحها وطرد المرتزقة والأجانب من التراب الليبي .

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