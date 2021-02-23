«العلمية لمكافحة كورونا»: استمرار التواصل مع مجمع «كوفاكتس» لتوفير مزيد من اللقاحات

قالت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، إن تواصلها مستمر مع مجمع «كوفاكتس»، لتوفير المزيد من اللقاحات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، فى أسرع وقت ممكن.

وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، لمناقشة آخر المستجدات حول توفير التطعيم ضد فيروس كورونا والإجراءات التنظيمية التى تم اتخاذها من تنظيم وتنسيق لكافة الجهود بين كل المؤسسات لتنفيذ وتسهيل عملية إطلاق الحملة وفق المعايير الصحية والبروتوكول الطبي للقاحات.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن وزارة الخارجية قامت بالتواصل مع عدد من الدول فى إطار التعاون المشترك والسعى لتوفير اللقاح لأبناء الشعب الليبي.

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