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الرعيض: من غير المنطقي ذهاب 140 عضوا لعقيلة صالح في سرت

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب الموازي، محمد الرعيض، أنه لا داعي لعقد جلسة مجلس النواب في سرت أو غدامس أو صبراتة في ظل وجود أكثر من 140 عضوا بطرابلس، مبينا أن الوقت لا يسمح لتنقل النواب من مدينة إلى أخرى.

وأضاف الرعيض في تصريحات صحفية، أنه يقترح عقد جلسة لأعضاء مجلس النواب في طرابلس ثم يتم الانتقال لعقد جلسات في كل المدن الليبية.

وتابع الرعيض أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أكدوا أن سرت آمنه ولا خوف عليهم هناك، مؤكدا أنهم لايخافون من أهلهم في سرت لكن لا يوجد مطار هناك ما سيضطرهم للنزول في مدينة السدرة التي تبعد حوالي 200 كيلو متر عن طرابلس، مضيفا أن الموضوع الآخر يتمثل بعدم وجود فنادق في سرت يفوق الـ 200 سرير، مبينا أن اللجنة الـعسكرية المشتركة 5+5 مكلفة بأمور عسكرية ولا يريدون ادخالها في الأمور السياسية، بحسب قوله.

وأوضح الرعيض أن داخل مدينة سرت لا توجد إمكانيات لوجستية للاجتماع هناك ومن الغريب وغير المنطقي ذهاب 140 عضوا لعقيلة صالح ومعه 4 نواب.

وأكد الرعيض أن طرابلس آمنة وأعضاء مجلس النواب فيها مستعدون للتوجه لحضور جلسات المجلس في صبراتة لأنها قريبة وغدامس، مضيفا أن سرت حاليا غير جاهزة لعقد جلسة متمنيا أن تكون الجلسة في طرابلس.

ولفت الرعيض إلى أنه إذا تعذر حضور عقيلة صالح إلى طرابلس ويريدها في صبراتة فليأتي واللجنة الـعسكرية المشتركة 5+5 تحميه، مشيرا إلى أن طرابلس آمنه بدون اللجنة العسكرية المشتركة، على حد تعبيره.

وتابع الرعيض أن عدد أعضاء مجلس النواب في طرابلس يزيد عن 140 عضوا جاءوا ليتشاوروا ويشاركوا في تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا أنه اجتماع مع النائب الأول والثاني لرئاسة مجلس النواب ومحاولة إقناعهم، مضيفا أنهما إذا رفضا فسيعقدوا الجلسة بدونهم وستكون جلسة ناجحة لأن المجلس هو الأعضاء وليس مقره ورئاسته، بحسب قوله.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • يبدو ان سيناريو 2014سيتكرر…الحل هو اعتماد الحكومة من لجنة الحوار.. وتجاهل النواب حتى لا يتعطل اعتماد الحكومة.

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  • كيف يمكن عقد جلسات لمجلس النواب فى ظل الاحتلال التركى والمرتزقة وكيف تكون طرابلس وهناك صراع بين وزارة الداخلية والسراج كل منهما له مليشيا تابعة له وكيف تكون طرابلس ونائب طرابلس لايستطيع دخولها وهو التكالى اما سرت فعقد بها اخر مؤتمر قمة 2010 قبل نكبة فبراير امنت رؤساء وملوك الدول العربية وبها اكبر مطار ياحمار مطار القرضابية . ويكفى ان سرت تحت الحماية الكاملة لابناء الشعب الليبى ولا يوجد بها اى احتلال او مرتزقة وفوق ذلك تتوسط الاقاليم الثلاثة لولا عقيلة صالخ واعلان القاهرة لوقف اطلاق النار لما كان هؤلاء النواب فى طرابلس وماكان معتيق والدبيبة فى طرابلس فالتصديق على الحكومة يمكن ان بتم فى اى مكان لانه متفق عليه اما ما يحدث عليه خلاف من قوانين فسبكون النواب تحت رحمة المليشيات لفرض رايها واللجنة العسكرية دورها امنى ولا تتدخل فى السياسة وهى من وافقت على تامين النواب بسرت ويمكن مشاركة الامم المتحدة فى تامين الجميع

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