«الوطنية لحقوق الإنسان»: تشكيل لجنة حريات بـ«المحامين» خطوة هامة لترسيخ سيادة القانون والعدالة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بتشكيل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالنقابة العامة للمحامين بليبيا.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن تشكيل لجنة حقوق الإنسان والحريات تمثل خطوة هامة في سبيل تكثيف الجهود الوطنية لتحسين حالة حقوق الإنسان والحريات العامة، وبما يضمن ترسيخ سيادة القانون والعدالة في ليبيا .

ووتابعت اللجنة، في بيانها:” بهذه المناسبة يطيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن تعرب عن تمنياتها لفريق عمل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالنقابة العامة للمحاميين بليبيا ، كل التوفيق والنجاح في مهام عملهم، وتحقيق الأهداف المرجوة للجنة” .

وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعدادها للتعاون والعمل المشترك مع النقابة العامة للمحاميين بليبيا ومع لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالنقابة، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية المشتركة.