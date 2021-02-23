أسبوع ثقافي بامتياز في درنة.. معرض الكتاب يفتح أبوابه

افتُتح معرض درنة للكتاب الذي تستمر فعالياته لمدة أسبوع، بمشاركة عدد من دور النشر والمكاتب من مدن ليبية عدة.

وحضر الافتتاح محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري، ونائب رئيس الحكومة الليبية ورئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام، وعميد بلدية درنة، ومدير مكتب التوجيه المعنوي، وقيادات من الجيش الوطني، ولفيف من مسؤولي درنة.

وأقيم المعرض بساحة المسجد العتيق برعاية رئيس مجلس النواب ومحافظ المركزي، بتنظيم من الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني وبإدارة مكتب التوجيه المعنوي وبالتعاون مع بلدية درنة ومؤسسة برنيق للصحافة والإعلام.

ويشارك في المعرض حوالي 40 دار نشر، ويضم أكثر من 20 ألف كتاب من مختلف التخصصات والمجالات.

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