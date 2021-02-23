الدبيبة: مهمتنا الرئيسية تنفيذ الانتخابات في ديسمبر المقبل

قال المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، التقي برفقة كل من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبين، موسى الكوني، و،عبدالله اللافي، مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا برئاسة، خوسيه أنطونيو سابادل، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية إلى ليبيا، ناتالينا تشيا،.

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن الدبيبة أعرب عن تطلع الحكومة الجديدة للاستمرار في العمل المشترك البناء مع الاتحاد الأوروبي والاستمرار في تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها أثناء عمل الحكومات السابقة ما بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطلع ليبيا لعودة البعثات الدبلوماسية والشركات الأوروبية إلى البلاد لاستكمال المشاريع التي كانت تشرف عليها واستكشاف فرص استثمار جديدة في ليبيا.

وتابع البيان أن الدبيبة أعرب اعن استعداد الحكومة الجديدة لتنفيذ خطط وبرامج متطورة لإدارة الهجرة بشكل يحقق المصلحة الوطنية و يحفظ حقوق الإنسان ويقلص من العبء الذي تحملته الدولة الليبية التي أصبحت منطقة عبور كبيرة للمهاجرين خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح البيان أن الدبيبة أكد أن دعم وتمكين الشباب والمرأة سيكون أحد أهم البرامج التي ستعمل عليها الحكومة التي تضع في عين الاعتبار أن مهمتها الرئيسية هي التهيئة لتنفيذ الإنتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

ولفت البيان إلى أن ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي أعربوا عن ترحيبهم بمخرجات الحوار الليبي و دعمهم لخارطة الطريق الجديدة واستعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير كل السبل التي من شأنها أن تساهم في إنجاح خارطة الطريق واتخاذ كافة التدابير ضد من يثبت عرقلتهم للاستقرار السياسي والأمني في ليبيا بالإضافة إلى استعداد البعثة لتطوير وتعزيز التعاون مع ليبيا في ملفات التنمية و الهجرة و حماية الحدود و إنقاذ المهاجرين والمساعدات الإنسانية وغيرها من الملفات المشتركة ذات الأهمية للجانبين.

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