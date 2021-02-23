خلال تفقدها “الوطني للأمراض” في سرت.. “ممثلة الصحة العالمية”: نؤكد دعمنا بكافة الإمكانيات المتاحة

تفقدت إليزابيت هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية بليبيا، فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سرت.

وبحسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضح خلاله أن “إليزابيت هوف” والوفد المرافق لها قاموا بزيارة لفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سرت، حيثُ اطلعت علي سير العمل بفرع المركز ومختبر PCR والمشاكل التي تواجه سير العمل.

وأوضح بيان المركز الوطني، أن ممثلة منظمة الصحة العالمية بليبيا أثنت علي الجهود المبذولة من قبل الإدارة والعاملين بالفرع في مجابهة وباء كورونا، وأكدت دعمهم بكافة الإمكانيات الممكنة والمتاحة .

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 22 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (336).

واستلم المركز عدد (2826) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (362) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (768) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (350) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (125) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (217) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (75) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (46) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (401) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (56) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (78) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (264) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2337) عينة سالبة لفيروس كورونا عدد (489) عينة موجبة لفيروس كورونا (331 جديدة + 158 مخالطة)”.