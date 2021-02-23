المنفي يبحث مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية مسألة توحيد المؤسسة العسكرية

طرابلس 23 فبراير 2021(وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الدكتور محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، و موسى الكوني، ورئيس الحكومة المكلف، عبدالحميد الدبيبة، مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وحضر اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس كل من رئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد علي الحداد، وآمرغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة أجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء عادل الزدام، وآمر قوة مكافحة الإرهاب العميد فتح الله أبوفاس، وآمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، وآمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5 ) اللواء أحمد علي أبوشحمه، كما حضر هذا الاجتماع أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) العميد مختار ميلاد النقاصه، والعميد الفيتوري خليفه أغريبيل، والعميد مصطفى علي يحيى، العميد رضوان الغراري.

حيث ناقش رئيس المجلس مع السادة الحضور خلال الاجتماع مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تعتبر من اولويات المجلس الرئاسي الليبي المنتخب.( وال – طرابلس)

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