مصالحة تطوي صفحة الخلاف بين أشراف ودان و”القذاذفة”

احتضنت مدينة ودان، الثلاثاء، لقاء مصالحة بين قبيلتي أشراف ودان والقذاذفة في سرت، بحضور ووساطة وجهاء وحكماء قبيلتي ورفلة وأولاد سليمان.

وتأتي هذه المصالحة بعد فترة من حادثة تعرض لها أحد أبناء أشراف ودان وهو القاضي عبدالسلام إسماعيل، الذي تم خطفه من محكمة ودان من قبل بعض من شباب قبيلة القذاذفة، لكن لم يطل ذلك إلا أياماً معدودة حيث تدخل أشخاص من قبيلة القذاذفة وأولاد سليمان وورفلة لإعادة القاضي إلى أهله ومدينته.

وبعد محادثات خلال الفترة الماضية لمعالجة هذا الأمر، تم الاتفاق على طيّ تلك الصفحة نهائياً وفتح أخرى بيضاء تجمع القبيلتين بكل ودّ وترحيب. وساهم حكماء ومشائخ قبيلتي ورفلة وأولاد سليمان بالأخص، في إتمام هذه المصالحة.

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