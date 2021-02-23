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تحقيقا للعدالة.. مديرية أمن بنغازي توفر الرعاية اللازمة للموقوفين من عناصر الشرطة بسبب قضايا القتل

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن تنفيذ زيارة للموقوفين من عناصر الشرطة بسبب قضايا قتل أثناء قيامهم بواجباتهم الأمنية.

وبحسب منشور مديرية أمن بنغازي على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، مساء اليوم الثلاثاء، أوضحت خلاله أنه بناءًا على تعليمات مدير أمن بنغازي عقيد ونيس الشكري، قام رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية عقيد عبدالمنعم تربل بزيارة للموقوفين من عناصر الشُرطة بسبب قضايا قتل أثناء قيامهم بواجباتهم الأمنية  .

وأوضح المنشور أن قسم العلاقات العامة يجري هذه الزيارات بصفة دورية بواقع زيارة كل شهر يقوم فيها بتوفير التموين والإعاشة والأغطية والرعاية اللازمة حرصا على إعلاء قيم الوفاء وتحقيقاً للعدالة وتطبيق القانون، ومن المتوقع أن تصدر خلال الأيام القليلة القادمة الأحكام القضائية العادلة بخصوص القضايا للموقوفين على ذمتها.

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التموين الشرطة القتل مديرية أمن بنغازي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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