الدبيبة يفتح الباب أمام “الخيار الثاني”

لوّح رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، باللجوء إلى “الخيار الثاني” في حال لم يتوافق أعضاء مجلس النواب حول الجلسة الخاصة بمنح الثقة للحكومة.

وقال الدبيبة بحسابه في تويتر “لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني”.

وتنص خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، على اللجوء إلى الملتقى لمنح الثقة للحكومة الجديدة في حال تعذر على مجلس النواب ذلك.

وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب في طبرق عبدالله بليحق أن الجلسة التي سيعقدها المجلس في سرت ستُخصص لمنح الثقة لحكومة الوحدة، مبيناً أن اللجنة العسكرية أبدت استعدادها التام للتعاون والتنسيق بالخصوص لتأمين سرت، ولم يحدد المتحدث باسم المجلس موعد انعقاد الجلسة.

وأكد الدبيبة، خلال لقاء جمعه والمجلس الرئاسي الجديد مع ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الثلاثاء، في طرابلس، أن دعم وتمكين الشباب والمرأة سيكون أحد أهم برامج عمل الحكومة التي تضع في عين الاعتبار أن مهمتها الرئيسية التهيئة لتنفيذ الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021.

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