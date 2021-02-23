ضبط ليبي سرق ملابس من محل في تورينو الإيطالية

ألقت الشرطة في مدينة تورينو الإيطالية، القبض على شاب ليبي يبلغ من العمر 26 عاما، في طريق روما، بتهمة السرقة.

وحول التفاصيل، ذكر مصدر لـ”218″، أن الشاب شوهد هو يدخل إلى غرفة تغيير الملابس بأحد المحلات ومعه 4 قطع من الملابس لمحاولة ارتدائها، لكنه خرج بقطعتين فقط ووضعهما على الرفوف، كما جاء في إفادة ضابط الأمن الذي لاحظ المشهد.

وبينما كان الشاب يستعد لمغادرة المحل، تأكد الحارس من عدم وجود أي شيء داخل غرفة خلع الملابس، عندها أدرك أن الملابس قد سُرقت، وحاول الوصول إلى ذلك الشاب وطارده الحراس في الشوارع، وتم ضبطه.

وأكد المصدر أنه تم العثور في حقيبة ظهره على بدلة لعلامة تجارية رياضية مشهورة، تبلغ قيمتها حوالي 170 يورو، حيث قام بتغطية اللوحات المضادة للسرقة عن طريق لفها بورق ألمنيوم.

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