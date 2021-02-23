مدعوماً من الكبير.. تنتوش يقترب من اقتناص حقيبة وزارية في حكومة الدبيبة

قبل أيام من الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تتداول بعض الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، ومن أبرز هذه الأسماء عضو مجلس النواب عن العزيزية ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش ، والمقرب من محافظ المصرف المركزي والداعم له الصديق الكبير .

وزارة الاقتصاد

ورجحت مصادر مطلعة، أن يتولى تنتوش حقيبة وزارة الاقتصاد في الحكومة الجديدة، مبينة أن تنتوش تحصل على تزكيات من بعض أعضاء مجلسي النواب ومايسمى بمجلس الدولة في ورشفانة بهدف الحصول على امتيازات خاصة لهم، وتقوية لمجموعتهم في السلطة الجديدة .

أسباب ترشيحه

قرب تنتوش من محافظ المصرف المركزي المقال الصديق الكبير، يعد العامل الأبرز في ترشيحه لهذا المنصب من قبل لجنة الترشيحات بالحكومة الجديدة، خاصة وأن الأخير على خلاف دائم مع وزير الاقتصاد فى حكومة الوفاق غير المعتمدة ويسعى لأن يتولى الحقيبة أحد المقربين منه، والداعمين له على مدار السنوات الماضية .

جدير بالكر أن النائب عمرتنتوش هو شقيق المستشار القانوني بوزارة الإقتصاد “عبدالمنعم علي تنتوش” .

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