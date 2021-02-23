المجلس الأعلى للدولة يطالب دبيبة بالإسراع في تقديم التشكيل الحكومي

طالب المجلس الأعلى للدولة، رئيس الحكومة المنتخب في الحوار السياسي عبد الحميد دبيبة، بالإسراع في تقديم التشكيل الحكومي، كما طالب نواب البرلمان بالتحلي بأعلى درجات المسؤولية لمنح هذه الحكومة الثقة، حتى يتسني لها الببدء في أعمالها بشكل فعلي وقانوني.

وأصدر المجلس الأعلى للدولة بيان اليوم، مع «اقتراب نهاية المدة الممنوحة لتقديم تشكيلة الحكومة الوطنية لمجلس النواب لاعتمادها حسب خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي».

وشدد المجلس على دعمه لهذه الحكومة لإنجاز الاستحقاقات المنوطة بها، وأهمها إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه في ديسمبر المقبل، كما أكد عدم تدخله في أي اختيارات أو مشاورات خاصة بتشكيل الحكومة، معبرا عن أمله أن تكون الركيزة الأساسية في الاختيارات هي معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعهم في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مطلع الشهر الحالي، أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة المكونة من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي ورئيس للوزراء هو عبدالحميد دبيبة.

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