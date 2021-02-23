(218) تكشف تفاصيل قضية وريث المعتصم القذافي من عارضة هولندية

تواصل 218 كشف تفاصيل المعركة القضائية التي تخوضها عائلة القذافي عبر المحامي “شاريلوس أوكونوموبولوس” في المحكمة المالطية بشأن 90 مليون يورو محتجزة في بنك فاليتا المالطي باسم معتصم القذافي في محاولة لإثبات أنها لا تخص الدولة الليبية.

وكشف المحامي في أحدث جلسات المحكمة أنه كان يريد تقديم شهود مقربين للراحل المعتصم لإثبات أصل هذه الأموال، لكنه لم يتمكن من ذلك، لأسباب مختلفة.

وقال المحامي إن ثلاثة شهود أراد الإدلاء بشهاداتهم، لم يتمكنوا من السفر: أحدهم كان محمد الشيباني ، الذي يواجه قضية جنائية في تونس وتم إلغاء جواز سفره وأيضا ناصر إمحمد محمد، ابن عم المعتصم القذافي الذي يعيش في مصر، إضافة إلى اللاجئ نبيل صالح، الذي يعيش في فرنسا، والذي لم يتمكن من إجراء فحص كورونا ليتمكن من الحصول على تصريح للسفر إلى مالطا.

واشتكى أوكونوموبولوس من أن معظم أفراد عائلة القذافي لا يزالون غير قادرين على السفر بسبب الحظر الدولي وتجميد الأصول المفروض عليهم.

وكانت 218 قد كشفت عن عرض المحامي لوثائق صادرة عن محكمة هولندية تثبت زواج المعتصم القذافي من عارضة أزياء هولندية أنجبت له طفلا في الرابع من فبراير 2012، لإثبات حقه في الحصول على حصته من هذه الأموال كوريث وحيد للمعتصم.

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