الترجمان: الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا قد تعيق عملية توحيد المؤسسات

أكد المحلل السياسي، خالد الترجمان، أن الميليشيات المسلحة المنتشرة في غرب ليبيا قد تعيق فعلياً إتمام عملية توحيد المؤسسات بحكم سيطرتها على بعضها وسعيها للاستمرار في مواقع نفوذها دون مزاحمة أطراف جديدة.

وأوضح الترجمان في تصريحات صحفية، أنه لا توجد مشكلات بشرق ليبيا تتعلق بتوحيد المؤسسات في ظل استعدادات تجرى لتسليم السلطة، لافتا إلى أنه لا أحد يعلم ماذا يدور بالغرب الليبي، مضيفا أنه لا يستبعد عند إتمام عملية توحيد المؤسسات تعرض صغار الموظفين لعمليات تمييز أو إقصاء جراء استغلال بعضهم لموقعه وميله لفرض تصنيفات سياسية وجهوية على هذه الفئة الضعيفة.

وتابع الترجمان أن كبار الموظفين من مستشارين ووزراء سيعملون على توفيق أوضاعهم بأي سلطة تضمن استمرار رواتبهم أو سيلحقون بأسرهم التي تقيم منذ فترة طويلة خارج ليبيا نظراً لما يحظون به من مستوى مادي جيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24