مجلس الدولة الاستشاري: لم نتدخل في اختيارات أو مشاورات خاصة بـ”الحكومة” وعلى “الدبيبة” سرعة إنهاء التشكيل

طالب مجلس الدولة الاستشاري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإسراع في تقديم التشكيل الحكومي، كما حث نواب البرلمان أيضا بالتحلي بأعلى درجات المسؤولية لمنح هذه الحكومة الثقة، حتى يتسني لها البدء في أعمالها بشكل فعلي وقانوني.

وبحسب بيان أصدره مجلس الدولة الاستشاري، مساء أمس الثلاثاء، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أكد دعمه لهذه الحكومة لإنجاز الاستحقاقات المنوطة بها، وأهمها إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه في ديسمبر المقبل، كما شدد على عدم تدخله في أي اختيارات أو مشاورات خاصة بتشكيل الحكومة، معبرا عن أمله أن تكون الركيزة الأساسية في الاختيارات هي معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة.

جدير بالذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كان قد أعلن أن عملية اختيار الحكومة الجديدة لدينا فيها خياران، قد يجعلنا عدم توافق مجلس النواب إلى الدفع بالخيار الثاني.

وبحسب تغريدة لـ”الدبيبة” على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، قال خلالها: “لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة و عدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني”.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح خاطب اللجنة العسكرية المشتركة بشأن تحديد مدى جاهزية مدينة سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

ومن جانب أخر كان قد عقد المجلس الرئاسي الليبي المنتخب، الثلاثاء بمدينة طرابلس اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي عن المنطقة الشرقية.

وناقش الاجتماع الذي رأسه رئيس المجلس الدكتور محمد المنفي، وبحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، آلية تشكيل واعتماد الحكومة قبل عرضها على مجلس النواب في الجلسة التي ستعقد في الأيام القادمة حتى تباشر أعمالها.