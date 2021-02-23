أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 2650 متر أسلاك الكهرباء، وفقدان التغذية على عدد من المناطق.

وقالت الشركة في بيان، إنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 800 متر بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة أسلاك كهرباء مسافة 1200 متر بدائرة توزيع جنوب زليتن، كما تم سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 200 متر و450 متر أسلاك ضغط عالٍ بدائرة توزيع الحي الصناعي.

ووصفت الشركة هذا العمل بالإجرامي، مؤكدا انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة، معبرة عن أسفها من تكرار مثل الحالات وبشكل شبه يومي، رغم مناشدتها عديد المرات كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

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