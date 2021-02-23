لنقي: انتشار السلاح بيد المجموعات المسلحة سببه تمردها على جهات الدولة الرسمية

لنقي وفي تصريح لقناة “الجزيرة ” القطرية أمس الإثنين قال: “لا أعتقد أن السلطة التنفيذية الجديدة قادرة على احتواء الحادثة، بل سيقتصر دورها فقط على التوسط بين الأطراف وإيجاد حلول بتدخل شيوخ المصالحة من دون أن يكون لهم تأثير حقيقي لفقد الدولة قوتها”.

واعتبر لنقي أن الشروخ الاجتماعية موجودة في كل مكان بين الأطراف؛ نتيجة الحروب والصراعات على السلطة والتدخلات الأجنبية التي ستنتهي في حال توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.