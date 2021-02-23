لنقي: انتشار السلاح بيد المجموعات المسلحة سببه تمردها على جهات الدولة الرسمية

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي على حادثة اغتيال عضو مجلس النواب المقاكع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا ،قائلاً:” إن انتشار السلاح في أيدي المجموعات المسلحة التي تعد خارج دائرة القانون؛ هو نتيجة تمردها على أي جهة رسمية في الدولة، وعدم احترامها، ومحاولة تخويفها لإرباك المشهد السياسي”.
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صحيفة المرصد الليبية
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