السفير الأمريكي: ندعم الدعوة الأممية لاحترام خارطة الطريق واتخاذ خطوات للوصول إلى الانتخابات

ليبيا – أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على دعم بلاده الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، في دعوة المؤسسات الليبية لاحترام خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، واتخاذ الخطوات المؤدية لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021.

السفير الأمريكي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوبيش، في دعوته للمؤسسات الليبية ذات الصلة لاحترام خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، واتخاذ الخطوات التالية المؤدية إلى انتخابات ديسمبر، بما في ذلك إعادة عقد مجلس النواب في أقرب وقت لمنح الثقة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية