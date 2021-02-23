“الكهرباء”: سرقة كمية كبيرة من الأسلاك وفقدان التغذية في الكريمية وزليتن والحي الصناعي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 2650 متر أسلاك، وفقدان التغذية على عدد من المناطق .

وبحسب منشور للشركة العامة للكهرباء على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” قالت خلاله: “ورد إلينا قبل قليل سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 800 متر بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة أسلاك كهرباء مسافة 1200 متر بدائرة توزيع جنوب زليتن، كما تم سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 200 متر و 450 متر أسلاك ضغط عالي بدائرة توزيع الحي الصناعي”.

وتابعت الشركة في منشورها قائلة: “بهذا العمل الإجرامي انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة وإذ تأسف الشركة على تكرار مثل الحالات وبشكل شبه يومي رغم مناشدتها عديد المرات تأمل من كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار”.