الأمم المتحدة: هناك الكثير من العمل يتوجب القيام به قبل نشر فريق في ليبيا لدعم وقف إطلاق النار

ليبيا – أعلنت الأمم المتحدة الإثنين أنه ما زال هناك الكثير من العمل قبل نشر فريق دولي لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف: “ندرس حاليا كيفية مراقبة هذا الاتفاق وما هو الدور الذي ستقوم به الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاق، وأعتقد، على حد علمي، أنه مازال هناك الكثير من العمل لتوضيح كل هذه الموضوعات والإجابة عليها”.

لاكروا استدرك قائلا: “لكن من المؤكد أن الأمم المتحدة ستكون مستعدة لتقديم المساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إذا ما طلب منها تنفيذ هذه المهمة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية